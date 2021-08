Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il coordinatore delle aree tecniche del Bologna, Walter Sabatini, ha espresso la propria opinione sulla nuova Inter di Simone Inzaghi.



“Hakimi e Lukaku non si sostituiscono con facilità, ma noto che Simone Inzaghi detta delle linee di gioco nuove e affascinanti, e penso che faranno bene. Il prossimo campionato sarà bello e incerto perché una nuova variabile lo scaverà nel profondo. Con gli stadi a porte chiuse i calciatori si sono abituati a giocare a Subbuteo, nel silenzio. Con il ritorno del pubblico tante prestazioni verranno modificate dai sentimenti sugli spalti”.