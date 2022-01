Walter Sabatini parla alla Gazzetta dello Sport di Tuanzebe, vicino al Napol e Onana, preso dall'Inter e Ikoné della Fiorentina: "Tuanzebe del Napoli è un ottimo difensore, somiglia a Smalling. Farà bene. Onana è bravo e divertente. Somiglia a Higuita. Speriamo non faccia lo scorpione. Ma mi piace anche Ikoné. Anche i nostri gioielli meritano fiducia".



GIOVANI ITALIANI - "Frattesi e Pobega: arriveranno in Nazionale. Il primo, quando era negli Allievi della Roma, un giorno lo chiamai con Antonucci, perché non sprecassero il talento. Ha fatto il salto, peccato per Antonucci".