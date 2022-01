Intervistato da Dribbling sulle reti Rai, il direttore sportivo della Salernitana (ed ex Inter e Roma), Walter Sabatini è tornato a parlare di arbitri svelando un retroscena sull'attuale designatore, Rocchi e una serie di grossi errori, poi ammessi in privato, in un Roma-Juve a favore dei biaconeri.



SONO UMANI - “Gli arbitri dovrebbero venire fuori da questo cliché di persone inavvicinabili. Sono uomini e quando sbagliano dovrebbero tranquillamente ammetterlo".



ROCCHI E GLI ERRORI PRO JUVE - "Io da direttore della Roma ho subito un torto clamoroso dall’arbitro Rocchi, tre decisioni dubbie tutte e favore della Juventus. Dopo tanti anni ho rincontrato Rocchi in tribuna a Bologna e lui con molta onestà mi disse che quella era stata la peggior giornata della sua carriera. È stata un’ammissione che in qualche maniera mi ha consolato".



L'ERRORE DI SERRA CONTRO IL MILAN - " È stato bello l’abbraccio dei giocatori a Serra”.