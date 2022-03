"Ho detto a Sinisa di rimettersi l'elmetto, e che anche in questa occasione vincerà lui". Inizia cosìche ieri ha annunciato che dovrà essere di nuovo ricoverato a causa della leucemia. L'attuale direttore sportivo della Salernitana era al Bologna nel momento in cui l'allenatore rossoblù aveva scoperto e raccontato la sua malattia: "Fu una bastonata fortissima, e lo è anche questa notizia - racconta a La Gazzetta dello Sport - Ma lui ce la farà, e starà alla squadra sul campo dargli motivo di soddisfazione mentre sarà in ospedale. Sinisa vincerà anche questa volta, perché è un uomo di lotta e di campo, e ormai conosce questa battaglia". E Sabatini conosce l'ambiente del Bologna: "Non ho dubbi che lotteranno tutti uniti, dalla stessa parte, più di prima".