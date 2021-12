L'ex direttore sportivo giallorosso Walter Sabatini, nonché attuale consulente del Genoa, è tornato a parlare e lo ha fatto in occasione del premio “Fioravante Polito” in provincia di Salerno. Queste le sue parole: "Mourinho si comporta da Mourinho. Sulla tutela di Zaniolo sarei anche d’accordo. Ha un modo di giocare che porta al contrasto e i grandi talenti andrebbero tutelati. Totti li prendeva i calci ma era un semidio, non apparteneva al genere umano e sapeva come evitare le botte degli uomini”.