Walter Sabatini, il coordinatore dell'area tecnica del Bologna, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com dall'inaugurazione del calciomercato, in scena a Rimini: "Spero che Dzeko non vada alla Juve, mio figlio è romanista e gli farebbe male vedere il capitano della Roma andare via così, anche se è giusto che faccia ciò che ritiene più giusto per la sua carriera. Ranocchia? No, non è investimento da Bologna. Sono pentito di come sia andata all'Inter, non sono riuscito a dare il massimo. Messi? Sono cifre folli anche se si parla del Caravaggio del calcio mondiale. Orsolini? Dissi che valeva 70 milioni perché giocava così, poi ha fatto meno bene nelle ultime 10 partite e ora deve ripresentarsi con la giusta grinta"