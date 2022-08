In attesa di una nuova chiamata dopo la separazione con la Salernitana, Walter Sabatini analizza due dei nomi più caldi di mercato: "Per l'arrivo di Wijnaldum alla Roma sono fiducioso, al Psg non conviene tenere un giocatore così tanto tempo a quelle cifre. Mi piace molto, volevo portarlo in giallorosso ma non ci sono mai state le condizioni. Paredes? L'ho portato alla Roma perché è il giocatore più verticale che abbia mai conosciuto". E ora è nel mirino della Juve.