L'addio di Walter Sabatini dopo la sconfitta di Bologna ha sorpreso un po' tutti a Genova. In pochi si aspettavano un litigio simile con il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, che aveva sempre espresso la sua stima e ammirazione nei confronti del dirigente ex Roma e Inter. Un apprezzamento ricambiato perchè lo stesso Sabatini, soltanto pochi giorni fa, aveva ribadito di essere pronto a rimanere alla Samp soltanto se Ferrero non avesse venduto la società.



Per questo motivo il furibondo faccia a faccia di sabato scorso ha fatto discutere parecchio i tifosi. Mentre la Sampdoria si interroga sul suo futuro a livello societario però emerge anche un interessante retroscena raccontato dall'allenatore blucerchiato Marco Giampaolo. Ieri, ai margini della conferenza stampa, il tecnico ha voluto ricordare e salutare l'ormai ex responsabile dell'Area Tecnica della Samp, ricordando anche un retroscena che ha particolarmente colpito il mister.



«Ho grande rispetto per Sabatini come uomo e professionista" ha detto Giampaolo, come riporta Sampnews24.com. "Mi piace ricordare quando ha detto alla squadra, privatamente, che la Sampdoria è stata il propellente che gli ha permesso di sollevarsi dalla malattia. Gli faccio un enorme in bocca al lupo per il futuro" ha concluso l'allenatore.