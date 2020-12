Una forte nevicata è in arrivo sul nostro paese, ma c'è chi prova a contrastare il meteo ricordando momenti magici vissuti al caldo, d'estate, quando in piscina ci si poteva tuffare e mostrare in tutto il proprio splendore. È il caso di Sabrina Salerno, che come ai tempi di Boys, il suo singolo iconico, in bikini bianco emergeva dall'acqua senza che il costume riuscisse a contenere le sue forme generose. Stavolta niente costume, direttamente una maglietta bianca bagnata, che nulla lascia all'immaginazione: "È in arrivo una forte nevicata? Sono prontissima". Ecco le sue foto nella nostra gallery.