Arrigo Sacchi torna ad 'attaccare' la Juventus. Per l'ex commissario tecnico della Nazionale, il problema della Juve è molto semplice: non ha gioco. E solo con le individualità - com'è accaduto - non si va avanti in Europa. "C’è una differenza incredibile tra il rendimento della Juve nel campionato italiano e quello in Champions. In Europa tutte le grandi giocano a sistema puro senza avere sempre uno o due giocatori difensivi in più rispetto agli attaccanti avversari. Contro l’Ajax Bonucci e compagni sono andati in enorme difficoltà perché erano sempre in inferiorità numerica. In Italia si pratica prevalentemente il calcio difensivo ed individuale, mentre in Europa è necessario proporre un football offensivo e collettivo", le sue parole su La Gazzetta dello Sport. Lo storico allenatore del Milan ha poi concluso così: "Non si vince solo con un sistema di gioco ma con una filosofia. In nome dei risultati non si possono disconoscere i valori: il merito, la bellezza, lo spettacolo, le emozioni e la cultura. Il calcio si esalta nella squadra che fa della bellezza del gioco un valore aggiunto. La vittoria è importante, ma lo è ancora di più lo spettacolo che amplifica e aiuta la vittoria stessa".