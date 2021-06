Lo storico ex allenatore e ct Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport del possibile arrivo di Maurizio Sarri alla Lazio. Ecco alcune dichiarazioni rilasciate alla Rosea: "Maurizio non ha bisogno di consigli, sa già quello che deve fare. È un allenatore che sa dare uno stile alle squadre, e questo non è da tutti. Rilancio dopo la Juve? Credo proprio che la stagione trascorsa in bianconero gli abbia insegnato molte cose. E siccome stiamo parlando di un uomo intelligente sono certo che questa esperienza lo abbia migliorato. Alla Lazio si troverà bene».



E continua: "Non penso incontrerà problemi in una piazza come Roma, e poi l’ambiente della Lazio è molto più tranquillo di quello della Roma. In più sarà il gioco a parlare per lui: Sarri conquista la gente attraverso la bellezza". Infine sulla sintonia con la società: "Se un allenatore ha bisogno di un terzino sinistro e i dirigenti vanno a prendergli un mediano destro, vuol dire che non sono in sintonia. Lui non cerca big, vuole avere uomini funzionali al suo progetto e alla sua idea di calcio. Non vedo l’ora di vedere la Lazio all’opera, sono convinto che farà un ottimo lavoro".