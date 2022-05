Arrigo Sacchi scrive del Milan sulla Gazzetta dello sport: "Il Milan è una squadra che cerca di vincere attraverso il gioco e che ha una strategia: quando è un collettivo, purtroppo non sempre, dimostra di essere a un buon livello. L’Inter pure. Deve insistere di più sul pressing, deve imparare a dominare il campo e, di conseguenza, l’avversario. Ma in queste due squadre, come anche nel Napoli, vedo segnali positivi: c’è l’idea di voler essere padroni del gioco, che è la strada maestra per arrivare al successo. E poi ci sono tante altre realtà che stanno crescendo e, pur essendo club più piccoli, stanno dando lezioni alle più grandi".