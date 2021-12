Arrigo Sacchi racconta il suo Milan in una intervista concessa ai canali ufficiali del club rossonero: “Con Baresi non c’era bisogno di dire nulla. Un giocatore mi disse ‘perché non parla mai?’, e io dissi che non aveva bisogno di parlare così non sbaglia. Poi gli dissi che bastava guardare quello che faceva. Maldini era una persona intelligente, una sorpresa continua. Butragueño mi diceva, noi giocammo tante volte con il Real Madrid, che lui non dormiva quando sapeva che doveva giocare dalla parte di Maldini”.