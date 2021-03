Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l'ex allenatore del Milan ed ex-ct dell'Italia, Arrigo Sacchi, ha parlato di Luis Muriel e della possibilità di vederlo lontano da Bergamo.



TALENTO IMMENSO - "Ha un talento immenso. La tecnica ce l’ha nel sangue. Ecco, forse non è molto mobile. Spesso lo vedo fermo in campo. Nel calcio moderno non ci si possono permettere attimi di sosta, quando si ha la palla e quando la palla ce l’hanno gli avversari. Tutto si può correggere, a patto che ci siano volontà e disponibilità. Se uno smette di imparare è arrivato al traguardo, vale per un calciatore ma anche per un professore o un avvocato. L’umiltà sta alla base di ogni miglioramento".



ATALANTA IDEALE - "All’Atalanta ha trovato il luogo ideale dove esprimersi: 18 gol nello scorso campionato e adesso è già a quota 16. In precedenza non era mai arrivato tanto in alto: il suo record era di 11, nella prima stagione con l’Udinese e nell’ultima con la Samp. All’Atalanta ha trovato un gioco che lo ha aiutato a crescere. È sempre il gioco a fare la fortuna dei giocatori".



INTER - "A Bergamo è cresciuto tantissimo grazie agli insegnamenti di Gasperini. Gli serve un bravo allenatore e Conte è certamente adatto. Non credo che possa soffrire le pressioni dell’ambiente, però non so come si possa trovare se non sempre gioca".