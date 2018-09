Arrigo Sacchi risponde a Mino Raiola. Dopo le polemiche dei giorni scorsi per le critiche dell'ex allenatore a Mario Balotelli ("L'intelligenza vale più dei piedi"), cui avevano fatto seguito le parole dell'agente italo-olandese ("È fuso, non può dare lezioni"), Sacchi è tornato sul botta e risposta. Ecco le sue parole a margine del Festival dello Sport di Trento: "Raiola? Non conosco questa persona. Nazionale? La pazienza è un merito, serve dare tempo alle persone".