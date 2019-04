Nei giorni scorsi, l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, ora al Monza, aveva dichiarato che con le attuali regole del Fair Play Finanziario il grande Milan di Berlusconi non sarebbe mai esistito. L'allenatore di quella squadra, entrata nella storia del calcio, Arrigo Sacchi, commenta così a sportmediaset.it quanto detto dall'ex dirigente rossonero: "Io non sono d'accordo. Il Milan avrebbe vinto comunque in Europa e con i soldi delle Coppe dei Campioni avrebbe continuato a farlo. Ma lo sa che il Napoli costava, di ingaggi, più del Milan? Eppure...".