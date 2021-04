Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, parla alla Gazzetta del possibile scudetto dell'Inter: "All’Inter e a Conte bisogna fare i complimenti. Titolo meritato. E bravissimo Antonio in una situazione non semplice da gestire, con il presidente che manca dall’Italia da ottobre, con i pagamenti ritardati e altre questioni. Lui ha saputo dare un’identità alla squadra e una continuità di rendimento. Ora, glielo dico perché gli voglio bene, serve un salto di qualità sul piano del gioco per puntare a essere protagonisti a livello internazionale. Ma Conte è bravo e lo sa”.