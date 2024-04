Sacchi su Pioli: 'Se ha partecipato alle scelte di mercato ha colpe anche lui'

57 minuti fa

1

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi dà la propria lettura sul futuro di Stefano Pioli al Milan: "Giusto giudicarlo in base alle prossime due partite? Dipende dal mercato, mi spiego. Gli allenatori devono imparare a scegliere i giocatori che vogliono per sviluppare le proprie idee. Non so se tutti gli stranieri che sono arrivati al Milan l’estate scorsa siano stati presi insieme all’allenatore o comunque con il suo benestare".



Sacchi prosegue: "Dunque, sarebbe ingeneroso giudicarlo per i prossimi risultati se non è stato consenziente e non ha avallato il mercato. Altrimenti è chiaro, avrebbe le sue responsabilità. Nel primo caso non avrebbe colpe e se fossi il presidente guarderei a chi quei giocatori li ha scelti. Se invece Pioli ha partecipato alle decisioni e poi qualcosa non funziona ha colpe anche lui".