Arrigo, ex allenatore del, commenta alla Gazzetta dello Sport il cammino in campionato dell'Inter, giunta a 11 vittorie di fila contro le 10 del suo Milan: "Davvero ne avevamo vinte così tante? Non me lo ricordavo proprio.. Comunque complimenti all’Inter, e complimenti a Conte:. Mi spiego meglio: in lui rivedo cose che mi appartengono, ad esempio l’amore per il lavoro, la riconoscenza verso chi ti ha dato un’opportunità, la passione totale. Lo stimo così tanto che gli chiedo di più"."Io considero questo scudetto già vinto, sto già pensando al futuro. Lui ha le qualità per superare l’esame dell’Europa e del mondo. Sta facendo un capolavoro, ha dato mentalità vincente a una squadra che non vinceva da tanti anni, ha trasmesso valori morali a tutto il gruppo, sul piano tecnico ha portato una copertura difensiva impeccabile, fulminanti ripartenze, una buona organizzazione tra i reparti.Ecco, Conte può regalare emozioni che restano nella memoria. E’ ancora una via di mezzo tra un allenatore stratega e un allenatore tattico, ma può essere soltanto stratega: ha sensibilità quando allena, sa correggere gli errori, sa dialogare, capisce le situazioni di gioco. Io dico che può entrare nella storia".