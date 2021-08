Intervistato da Milan Tv, l'esterno del Milan, Alexis Saelemaekers, ha parlato della sfida che aspetta i rossoneri contro il Cagliari.



GRANDE SQUADRA - "Con l’atmosfera che c’è la squadra è molto concentrata sulla partita, vogliamo dimostrare di essere una grande squadra”.



CAGLIARI - “Abbiamo visto nell’ultima partita qui che il Cagliari non è una piccola, proveremo a mettere sul campo quello che abbiamo provato in settimana col mister”.



TIFOSI - “Adesso abbiamo un po’ più di pressione positiva, siamo tutti molto contenti di rivedere i tifosi. Proveremo a vincere per loro”.