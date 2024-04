Saklernitana, le pagelle di CM: Pellegrino fa crollare il muro. Ochoa fa il fenomeno, ma non basta

due grandissime parate, su Sottil e Kouamé. Può nulla sullo spiovente di Kouamé, fa anche troppo sul raddoppio: ha voglia di far bene contro la squadra proprietaria del suo cartellino. Gioca una gara di grande personalità con Sottil che non riesce quasi a mai a superarloguida con la consueta esperienza il reparto. Preciso e puntuale, ma la lentezza con cui rientra sull’azione del gol dello 0 a 2 è francamente inaccettabile, anche se era stanchissimo: Barak svolazza dalle sue parti, e non la prende praticamente mai. Svetta quando deve intervenire di testa, anche se la spinta di Ikoné gli dà un po’ di fastidio. Esce per infortunio.: altra roba rispetto a Pirola. E infatti Kouamé lo beffa clamorosamente avvicinando sempre di più la matematica della Serie B

: gioca praticamente sulla linea dei difensori. Tiene botta: gara timida. Spinge, poco, quando può: altro giocatore che avrebbe dovuto prendersi qualche responsabilità in più questa sera. Sembra nascondersi un po’ dal vivo del gioco.buon lavoro in entrambe le fasi di gioco, soprattutto nel primo tempo. Ma sprofonda in maniera preoccupante anche lui nella ripresasempre pericoloso quando può attingere al suo grande atletismo in progressione. Almeno ci prova: di palloni lassù ne arrivano pochissimi. Utile in copertura, ma non riesce a esprimere la sua qualità.: ingresso che non dà praticamente nulla. Tocca una miseria di palloni

ancora preferito a Simy al centro dell’attacco. Un tiro deviato dopo una cavalcata di Tchaouna, spesso anticipato, nessun guizzo: brutta gara.: altro spettatore non pagante della partita dei granata. Non solo per colpa sua: ormai si aspetta solamente l’aritmetica per una retrocessione inevitabile. Per la verità la squadra, a livello difensivo, non gioca neppure una brutta partita, anzi. Ma un atteggiamento rinunciatario di questo tipo non è accettabile per una squadra che non ha davvero più nulla da perdere. Serve più coraggio, e non solamente negli ultimi 5 minuti, in cui peraltro subisce anche il 2 a 0