Beppe Sala, sindaco di Milano, dice no al referendum per il futuro dello stadio di San Siro. Parlando dell’incontro che si terrà oggi tra Inter, Milan e collegio dei garanti sul referedum, che è stato promosso dall’associazione Referendum X San Siro, il primo cittadino è dell'opinione che in questo caso sia compito del Comune fare sintesi in una vicenda così complessa: “Ritengo che onestamente arrivare al 50% dei votanti è un po’ difficile, come è successo recentemente a Parigi per il referendum sui monopattini, quando è andato a votare il 7%. Allora mi chiedo: se va a votare il 7% e si esprime a favore il 4% è più giusto ascoltare l’opinione del 4% o che il sindaco e l’amministrazione si prendano le loro responsabilità? Secondo me il secondo”.



SULL’INCONTRO A PALAZZO MARINO - “Abbiamo voluto questo incontro con il garante - ha affermato - perché le squadre volevano avere un po’ di chiarezza sul processo di un potenziale referendum e ovviamente stanno facendo le loro valutazioni. È corretto che sentano dalla viva voce dei garanti. Non sarò presente, ma dei miei chi sarà presente, sarà ospite”. L’incontro “sarà un confronto per dare maggiori informazioni possibili, ma devono capire in che contesto si muovono”. “I garanti fanno il loro lavoro, hanno ruoli super partes”, ha concluso.