"Intendo presenziare in Giunta venerdì per mettere il gruppo di lavoro nelle condizioni di poter iniziare le attività con le società. Prevedo una delibera per avviare i lavori”. Con queste parole il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha annunciato i prossimi step in merito alla proposta di Inter e Milan per il nuovo stadio.

Tempo dunque di mettersi al lavoro come ha confermato a margine margine della cerimonia per l’iscrizione al Famedio di 12 milanesi. "Dobbiamo fare l’interesse pubblico: bisogna trovare un giusto compromesso tra il legittimo interesse delle società e l’interesse pubblico”