In un'intervista rilasciata a Sky Sports, Salah è tornato a parlare della sua esperienza in Italia facendo un riferimento alle due leggende della Roma: "Totti e De Rossi venivano applauditi tanto in casa come in trasferta. Non penso che una cosa del genere potrebbe accadere in Inghilterra. Qui i tifosi vanno sempre contro l'avversario". L'egiziano ha poi incoronato Buffon tra i quattro portieri più forte che ha affrontato: "Quando ho giocato contro di lui è stato incredibile. La sensazione di stare in piedi davanti a lui è indescrivibile come lo è la sua carriera".