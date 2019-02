Il nome di Mohamed Salah circola ormai da qualche ora dalle parti di Torino, lanciato prima dai media inglesi poi da quelli arabi, che raccontano di una Juventus interessata al classe 1992 del Liverpool e decisa ad investire su di lui, per creare un tridente offensivo ancor più da sogno. Sacrificando Dybala. Ma non solo: sempre dalle pagine di Tuttosport, poi, emerge la volontà di arrivare a Paul Pogba, con un altro sacrificio. Il Manchester United, infatti, insiste per Douglas Costa, ma la Juventus alza ancora il muro: non sono e non saranno sufficienti 60 milioni di euro per lasciar partire il "motorino" brasiliano, ma servirà molto di più. Paratici & co, infatti, pensano ancora al centrocampista francese e a un suo clamoroso ritorno in estate... e la carta è proprio Douglas Costa. Due sacrifici, due scambi, per una Juve sempre più al top.