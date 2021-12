Mohamed Salah passa la palla al Liverpool per il rinnovo: "La decisione è nelle mani dei dirigenti e devono risolvere loro la questione - ha detto l'egiziano al Daily Mail -. Non ci sono problemi, ma dobbiamo raggiungere un accordo per il contratto. Spetta a loro. Il tuo valore finanziario dimostra quanto il club ti apprezza e che sono disposti a fare di tutto per farti restare, ma la decisione stessa non è basata solo su quei discorsi finanziari. Ho letto quello che è stato scritto sull'interesse di Xavi di portarmi a Barcellona. E' qualcosa che mi rende felice, che una squadra come il Barcellona sia interessata a me, ma sono felice a Liverpool e vedremo cosa succederà in futuro. Al momento, preferisco stare in Premier League che è il campionato più forte del mondo".