Premiato con il Golden Foot durante l'evento nel Principato di Monaco, l'attaccante del Liverpool Mohamed Salah ha ricordato il suo passato in Italia con Fiorentina e Roma: "Giocare in Serie A mi ha aiutato molto. Quando ero al Chelsea sentivo che avevo bisogno di cambiare il mio modo di giocare, e l'Italia in questo mi ha aiutato. Ne approfitto per salutare i tifosi di Roma e Fiorentina, due piazze dove ho passato momenti fantastici grazie al loro calore.



RECORD - In Premier League ha superato Drogba come maggior numero di gol di un giocatore africano in Inghilterra: "Battere il suo record è stata una grande motivazione; ci conosciamo, è un amico e una leggenda. Campionato o Champions? Spero di poter vincere tutte e due".