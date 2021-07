Intervistato da Inter Tv l'attaccante tornato all'Inter dopo il prestito al Verona, Eddie Salcedo ha parlato del suo ritorno in nerazzurro e delle sue sensazioni.



INZAGHI - "L'approccio? Molto buono. Abbiamo parlato, mi ha fatto sentire subito molto bene. Nel 3-5-2 dove mi sento di giocare? Davanti, come prima o seconda punta. Voglio dare il massimo per questa maglia e offrire sempre il mio contributo".​



ATTACCANTI - "Con gente come Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez posso solo imparare. Sono giocatori forti con esperienza, con loro si può migliorare tantissimo".



CRESCIUTO - "Tantissimo, mi sento molto cresciuto rispetto a due anni fa. Caratterialmente sono cresciuto molto. Due anni fa forse ero un po' ragazzino, ora prendo le cose molto seriamente e mi sento maturato su ogni fronte".