A poche ore da #NapoliSalernitana, circa 3mila tifosi granata hanno caricato la squadra di Paulo Sousa in partenza per Napoli

Se i tifosi del Napoli stanno preparando la festa per lo scudetto in arrivo - in caso di non vittoria della Lazio a San Siro contro l'Inter- quelli dei granata non sono da meno.Circa tremila di persone hanno accompagnato la partenza del pullman da Salerno a Napoli, con destinazione stadio Maradona dove alle 15 la squadra affronterà il Napoli di Osimhen & co.: a sette giornate dalla fine del campionato la Salernitana si sta giocando la salvezza ed è a +7 sul Verona terz'ultimo. Se da una parte c'è uno scudetto da festeggiare, dall'altra si lotta per non retrocedere.