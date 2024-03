Salernitana, ad Milan: 'Sabatini resterà operativo. Un futuro ancora insieme a Inzaghi? Porte aperte'

L'amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan, nel corso della lunga intervista di oggi ha parlato così del nuovo organigramma societario: "Inzaghi ha risolto il contratto. Da domenica sera la scelta è stata convinta, condivisa soprattutto dal presidente Iervolino. Ora tocca a Colantuono, come dico sempre non abbiamo gettato la spugna e proveremo a preparare al meglio la trasferta di Bologna sperando di fare punti. Inoltre Colantuono ha già avuto diverse esperienze professionali con Sabatini che, dunque, resterà fino a giugno e ci darà un supporto in questi restanti mesi per costruire il futuro della Salernitana. Con Inzaghi devi dire che c'è stato un rapporto basato sulla correttezza.



INZAGHI PER IL FUTURO - “Assolutamente sì. Le porte per lui non saranno mai chiuse, è una grande campione e lo abbiamo sempre detto. Tuttavia ora dobbiamo parlare di presente e dare tempo a mister Colantuono di lavorare, di incidere e di individuare la strategia di gioco più efficace. Non ha esitato un attimo, pur sapendo che la situazione fosse complessa. Combatteremo gara dopo gara a partire dalla trasferta del Dall'Ara, prima della quale parlerà alla stampa e ai tifosi. E' un uomo e un professionista che incarna i valori del club".



FUTURO SOCIETARIO - "Ci sarà continuità rispetto ai nostri progetti, piano piano capiremo come allestire la squadra del prossimo anno sapendo che la stagione non ci costruisce a luglio ma a fine aprile. Non c'è una tempistica per l'annuncio del direttore sportivo, anche perché attualmente c'è Sabatini che sarà operativo al fianco dei calciatori, del mister e del club. Rivedremo anche la posizione di alcuni calciatori. Lavoreremo su un elemento fondamentale: chiunque saranno i manager e gli allenatori del futuro, dovranno lavorare con noi su obiettivi chiari".