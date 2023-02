Addio a Davide Nicola per un eccellente ritorno nel nostro campionato. Paulo Sousa e la Salernitana sono sempre più vicini, con l'intesa tra le parti in dirittura d’arrivo: l'accordo è di cinque mesi, con l'opzione del rinnovo per la stagione successiva legato al raggiungimento della salvezza.



SUPERATI I RIVALI - Contatti decisivi nel pomeriggio tra la dirigenza granata e l’allenatore portoghese, che in passato ha allenato anche la Fiorentina. Superati gli antagonisti, Farioli e Iachini.