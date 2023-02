Davide Nicola non va, o meglio: non va la sua Salernitana, che nelle ultime 4 partite dopo il dietrofront seguente il primo esonero ha messo assieme una vittoria a Lecce (1-2) e tre sconfitte contro Napoli (0-2), Juventus (0-3) e Verona (1-0). L'ultima, in particolare, pesa come un macigno perché arrivata in uno scontro diretto per la salvezza che ha portato gli scaligeri a -4.



ORE CALDE - Il presidente Iervolino, che ha sempre difeso la sua scelta di richiamare Nicola, sta riflettendo molto attentamente sull'opportunità di un nuovo esonero: prima di richiamare il tecnico, l'uomo più vicino alla panchina campana era stato Leonardo Semplici, ma ogni decisione è rimandata a domani, con una notte di riflessione in più.