Luigi Lauro, agente di Pasquale Mazzocchi, si è espresso ai microfoni di TuttoSalernitana.com in merito al futuro del proprio assistito: "Ci sono tante chiacchiere, addirittura leggo di incontri imminenti e cifre già stabilite. Tutto falso. C'è un direttore sportivo che si è appena insidiato e che rispetto, non ho parlato con nessuna società. Quando possibile ci confronteremo con la Salernitana, Pasquale ha altri tre anni di contratto ed è felice di indossare la maglia granata. Per il futuro vedremo cosa accadra'"