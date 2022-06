La Salernitana sta lavorando per confermare Simone Verdi, uno dei protagonisti della salvezza granata. Se non dovesse trovare un accordo col Bologna, il club si sta guardando intorno per un piano B che secondo il Corriere dello Sport potrebbe portare a Mattia Aramu del Venezia. Trequartista classe '95, arriva da una buona stagione nonostante la retrocessione della squadra e ha il contratto in scadenza nel 2023.