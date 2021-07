Mentre per la Lazio quest'oggi è iniziato il rientro a Formello di tutti i calciatori, Lotito attende novità dalla Figc per la questione Salernitana. Alle 14:00 arriverà il responso dopo il consiglio federale.



Come riportato da Il Messaggero però, stavolta filtra ottimismo per le modifiche effettuate rispetto al primo plico consegnato. Ci sarà una sola banca a fare da trustee. Il generale Ugo Marchetti, uomo legato a Lotito e scelto come amministratore unico del club, sarà seguito da un controllore esterno.



Nel caso in cui la Salernitana non venisse venduta entro 6 mesi verrà esclusa dalla Serie A. Saranno vietati contatti di mercato con la Lazio e infine attraverso un business plan è stata assicurata l'indipendenza economica del club per i prossimi 6 mesi. Manca ancora il via libera della Figc, ma per i granata sembra tornare il sereno.