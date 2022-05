Nonostante siano trascorsi appena otto giorni dal raggiungimento di una salvezza miracolosa, per la Salernitana è tempo di mettersi alle spalle l’ultima stagione e iniziare a concentrarsi sul futuro per evitare tutte le sofferenze avute nell’anno del ritorno in massima serie. Il protagonista numero uno dello straordinario finale di stagione campano è stato senza dubbio Davide Nicola, arrivato alla guida dei granata con la squadra ultima in classifica e praticamente spacciata e capace di centrate, all’ultimo minuto dell’ultima giornata, la tanto agognata salvezza. Tuttavia non è ancora sicuro che il tecnico piemontese e la Salernitana proseguano insieme anche nella prossima stagione, eventualità che ha messo subito al lavoro il direttore sportivo Walter Sabatini che sta pensando a Fabio Cannavaro come prossimo tecnico del club. L’ex capitano azzurro, offerto a 9 dai betting analyst, dopo le esperienze in Cina vuole mettersi in gioco nel calcio italiano e tentare la scalata fino al gotha del calcio mondiale partendo ancora una volta dalla sua Campania.