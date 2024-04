Salernitana: Boateng e Manolas ai saluti, Ochoa verso lo svincolo. Tutte le opzioni nei contratti

un' ora fa

Da ieri sera, è ufficiale la retrocessione in Serie B della Salernitana e con essa arrivano anche sviluppi direttamente collegati al calciomercato della squadra campana.



Non scatterà l'opzione di rinnovo sui contratti di due espertissimi difensori centrali in forza ai granata, arrivati al termine della sessione di mercato invernale. Si tratta di Jerome Boateng da una parte e Kostantinos Manolas dall'altra. I due centrali avevano presente all’interno del contratto il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2025, in caso di mantenimento della categoria: così non sarà, i loro accordi si esauriranno naturalmente da qui a due mesi. Verso lo svincolo, invece, un altro veterano della squadra: Guillermo Ochoa che nel suo contratto ha la possibilità di risolvere unilateralmente in caso di retrocessione, matematica da ieri.