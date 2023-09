Continua a tener banco il caso legato a Boulaye Dia, attaccante della Salernitana escluso dai convocati per l'ultima sfida di campionato, dopo il mancato passaggio al Wolverhampthon negli ultimi giorni di mercato. Il giocatore era stato escluso "a causa dei suoi comportamenti", legati all'insoddisfazione per il mercato, come chiarito dal direttore sportivo Morgan De Sanctis. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante senegalese, al rientro dal ritiro con la nazionale, si confronterà con il presidente Danilo Iervolino. Un incontro volto a chiarire le divergenze e far rientrare l'allarme, in attesa di capire la sua posizione in vista del mercato invernale.