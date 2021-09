Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa prima del Torino: "Con la Roma eravamo largamente rimaneggiati e abbiamo affrontato un avversario fortissimo, si faceva fatica a portare a casa punti anche con un organico al completo. Il divario tecnico era evidente. A Bologna siamo stati oltre un'ora in dieci ma il calo è stato esclusivamente mentale dovuto alla stanchezza e all'inesperienza. In fondo siamo stati penalizzati solo dalle palle inattive. Io guardo il presente: stiamo crescendo, nei singoli e nel collettivo, e questo mi lascia ben sperare. Il Torino merita massimo rispetto, ha ottimi elementi e pressa a tutto campo. Io guardo in casa mia, è fondamentale portare a casa un risultato positivo".