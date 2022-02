, allenatore della, è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio interno con lo Spezia: "Devo ringraziare i calciatori, perché si sono messi a disposizione con grande abnegazione. Perotti non giocava da tanto e ha giocato una grande partita. Speravamo e volevamo vincere, ma sapevamo che avremmo incontrato molte difficoltà. Ci prendiamo questo punto, è un mattoncino, la nostra ripartenza. Speriamo, lavorando sulla condizione, di recuperare la forma il prima possibile e poi impareremo dagli errori commessi anche in questa gara".- "Noi ce la possiamo e ce la dobbiamo giocare. Con l'Atalanta sono partito con -6 e il risultato lo portammo a casa. Dobbiamo stringerci. La gente ci ha dato un grosso aiuto. La gara non mi è dispiaciuta, abbiamo fatto la nostra partita e possiamo solo crescere".- "Abbiamo fatto un mix. Abbiamo lasciato dentro giocatori con più gamba, scegliendo uomini che avessero continuità. Mazzocchi aveva giocato tanto a Venezia. I centrocampisti, Kastanos e Coulibaly, hanno giocato spesso con noi in stagione. Poi il resto ci siamo un po' adattati, con Fazio che non giocava da un po' e Dragusin che invece aveva giocato. Non abbiamo il tempo di aspettare, ho fatto giocare subito Mousset per fargli capire quali sono le difficoltà del nostro campionato. Direi che siamo andati bene e possiamo solo crescere, soprattutto quando questi ragazzi avranno messo minuti e allenamenti nelle gambe"."Il tempo è tiranno e ripartiremo dalle cose fatte bene. Dobbiamo correggere delle piccole sfumature e far crescere questi ragazzi col lavoro. Siamo stati contratti nel primo tempo, ma nella ripresa siamo andati molto meglio: se Kastanos non avesse ciccato quella palla, avremmo portato a casa i tre punti".- "I tifosi sono stati eccezionali, non solo per quello che hanno fatto allo stadio ma anche fuori con fumogeni per un chilometro intorno alla squadra. Noi vogliamo salvarci, dobbiamo vincere qualche partita e vogliamo farlo già dalla prossima".- "È uno di quelli che dovrà trascinare la squadra insieme a Perotti. Abbiamo tanti giocatori in quel ruolo, ma dobbiamo aspettarci tanto da tutti. Ora siamo anche tanti e questo è un bene visto quanto successo nella prima parte della stagione. Tutti dovranno capire che ci saranno delle rotazioni. Ribery è un punto di riferimento, quello che ha fatto stasera va bene, poi vedremo prossimamente".