Salernitana, Colantuono: 'La parola fine non è scritta. Dia? Appena avrò l'ok lo reintegrerò'

Stefano, tecnico della, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Bologna:"Tutto sommato abbiamo cercato di mettere in pratica quello che avevamo in mente, abbiamo avuto un'occasione sull'1-0. Il momento del Bologna era di grazia, sarebbe stato in ogni caso difficile portare via punti. Sono solo rammaricato per il terzo gol. Ora pensiamo a omaggiare i nostri tifosi, oggi erano più di mille, e la società che ci permette di lavorare al meglio".' - "Al di là di retrocessione o meno, fino alla matematica dobbiamo fare il massimo e poi anche oltre, fino alla fine del campionato, come abbiamo fatto oggi. La parola fine non è scritta e noi dobbiamo fare più punti che possiamo".

"Al momento sono uscito dalla veste di responsabile del settore giovanile, ma se ce ne sarà occasione non esiterò a dare possibilità ai ragazzi più meritevoli. E poi ne parleremo più avanti".- "So che la società e gli agenti stanno trattando, appena il presidente mi darà il via libera sarò ben lieto di reintegrarlo".