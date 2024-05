Salernitana, Colantuono: 'Tchaouna uomo mercato per investire. Io resto'

Lacade in casa contro l'nel posticipo della 35esima giornata di Serie A. Al termine della partita, il tecnico dei campaniè intervenuto a DAZN: "Sono soddisfatto, parto dal presupposto che questa squadra ha fatto dei gol a Liverpool e è venuta con la formazione migliore. Gian Piero (Gasperini, ndr) è stato sagace, noi abbiamo fatto una grandissima partita, calibrata all'avversario. Sono contento, lo spirito deve essere questo fino alla fine".- "Io non sono nessuno per dire loro cosa fare, normale che ci sia malumore dopo un'annata tribolata. Ma ci sono tutte le carte in regola per ripartire e avere un futuro pieno di soddisfazioni. Ormai sono diventato un uomo della società, alla fine del campionato parleremo per programmare il futuro. Spero di potermi fermare il più a lungo possibile a prescindere dal ruolo".

Colantuono ha poi parlato in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.

- "Mi auguro che possa andare avanti e vincere tutto quello che si può vincere per il legame con la piazza e con la famiglia Percassi".- "A retrocessione definitiva, si guarda a quei giocatori di proprietà e che potrebbero fare al caso della Salernitana. Sono discorsi ampi che prevedono una serie di valutazioni molto approfondite. Sono qui da poche partite, ma stiamo lavorando al massimo per cercare di chiudere al meglio questa stagione".

- "La stagione è stata quella che è stata, posso raccontarla dal mio punto di vista in riferimento a questo mese. C'è dispiacere, vi assicuro che preparare le gare e trovare stimoli non è semplice. Il clima è buono. L'Atalanta non ha fatto turnover e poche settimane fa è andata a fare tanti gol a Liverpool. Sono contento della prestazione, è stata ottima. Il risultato... E' un'annata che va così, c'è poco da fare. Abbiamo venduto cara la pelle giocandocela fino alla fine contro un avversario superiore".

PENSA AL FUTURO? - "Io resto alla Salernitana. Dopo Bergamo, è la città dove sono rimasto per più tempo. Sono a disposizione, il presidente lo sa. E non vado via perchè sono sotto contratto. Ora pensiamo a chiudere bene la stagione, pur sapendo che abbiamo sul nostro percorso le trasferte con Juventus e Milan e l'ultima in casa col Verona che si gioca qualcosa di importante. Parlare d'altro ora è prematuro".- "Sugli striscioni non entro nel merito, mi piace parlare di campo".- "Su Loum potrei dire che è un calciatore assolutamente interessante. Ha i colpi, è giovane ed è un profilo che può ambire a qualcosa di diverso se mantiene questo atteggiamento. Sono convinto che sarà un calciatore che avrà discreto mercato, la Salernitana se lo augura perché con lui si potrebbe monetizzare tanto e investire successivamente per costruire una rosa all'altezza".