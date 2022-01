L'allenatore della Salernitana Stefano Colantuono ha parlato della vittoria a Verona: "Abbiamo vissuto un momento complicato tra infortuni e Covid senza mai mollare. E per questo ringrazio tutta la squadra. Vincere qui è un segnale per noi stessi, abbiamo fatto la partita che avevamo preparato sapendo che poteva esserci un calo fisico. Le occasioni migliori le abbiamo create noi: Gondo poteva segnare il gol del raddoppio, Zortea ha sbagliato il controllo da solo davanti al portiere. Sono contento".



LA SCELTA - "Se avessimo giocato col Venezia avrei schierato la difesa a quattro, oggi ho recuperato qualcuno e ho deciso di cambiare. In campo c'erano giocatori stanchissimi e non potevo cambiarli; siamo anche una squadra sfortunata: primi o secondi nella classifica di pali e traverse. Oggi ritroviamo serenità, anche se siamo consapevoli di essere ancora ultimi e che giocheremo contro Lazio e Napoli".