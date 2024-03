Salernitana, comincia la marcia verso Bologna: Colantuono cambia modulo

Ormai agli sgoccioli la sosta nazionali, la Salernitana giocherà nel giorno di pasquetta a Bologna. Sarà la prima per il neo tecnico Stefano Colantuono, chiamato, lo scorso 19 marzo al posto di Liverani, per traghettare una squadra mestamente avviata alla retrocessione. Al Dall’Ara comunque i granata avranno una folta rappresentanza di tifosi ad accompagnarli.Tra oggi e domani il tecnico attende il rientro del folto gruppo di nazionali (Ochoa, Pirola, Kastanos, Coulibaly, Gyomber, Sfait, Pellegrino, Legowski e Dia). Già dalla scorsa settimana il trainer, nonostante appena quindici atleti a disposizione, sta lavorando al nuovo modulo che sarà il 4-4-2. Dopo le prime sedute blande, Cola ha testato la nuova veste tattica nell’amichevole contro la Primavera giocata domenica scorsa.In vista del match in terra emiliana c’è da scegliere la coppia di centrali difensivi, sono rimasti a Salerno regolarmente ad allenarsi Pasalidis e Manolas. Fazio si allena a parte, sta smaltendo il problema alla caviglia patito prima del match col Lecce e sarà certamente out a pasquetta. Invece è tornato dalla Germania il suo compagno di reparto Boateng che ha ripreso ad allenarsi regolarmente. L’ex Bayern era partito venerdì scorso con il permesso della società, saltando due sedute di lavoro. Con i rientri di Pirola (da verificare però il colpo alla testa subito ieri in Nazionale), Gyomber e Pellegrino, Colantuono avrà ampia scelta. C’è intanto il recupero di Pierozzi che era fuori da oltre un mese per un problema alla caviglia. L’ex Fiorentina si allena in gruppo e potrebbe insidiare Zanoli a destra, mentre Bradaric giocherà certamente a sinistra. Su entrambe le corsie però sarebbe impiegabile pure Sambia. Il francese sarebbe però più adatto a giocare a destra per piede naturale, è più abituato di Zanoli a fare il terzino. L’ex Montpellier ha altri due anni di contratto e potrebbe restare in cadetteria. Tra i pali potrebbe essere confermato Costil, che ha già giocato in casa contro il Lecce, dato che Ochoa è stato impegnato con il Messico.A centrocampo partono al momento avanti Maggiore, Basic e Martegani. L’argentino ha ritrovato minuti col Lecce, dopo un periodo di ben sei partite senza vedere il campo, neanche da subentrato. Colantuono sceglierà comunque la coppia di mediani solo dopo i rientri di Legowski e Lassana. Kastanos sarà quasi certamente assente dopo l’infortunio rimediato in nazionale. Largo a destra potrebbe trovare spazio Candreva, rebus al momento su chi potrebbe giocare sull’out opposto. Vignato sarà un ex e potrebbe finalmente giocare dal 1’, dopo appena due spezzoni giocati finora contro Torino e Lecce. A sinistra non è da escludere anche l’opzione Gomis, finora subentrato tre volte, ma mai titolare. Largo potrebbe disimpegnarsi anche Tchaouna. L’ex Rennes, finora spesso impiegato come seconda punta, agirebbe però troppo lontano dalla porta.In attacco proprio Tchaouna potrebbe avere più libertà come seconda punta, poi c’è la suggestione della doppia punta Weissman-Simy. Colantuono monitorerà molto attentamente Ikwuemesi, anche per capire se il nigeriano potrà essere un profilo da cui ripartire in B. Il trainer di Anzio riavrà anche un Dia allenato dai 78’ in campo col Senegal nell’amichevole contro il Benin. Come svelato dall’ad Maurizio Milan, la società sta valutando il reintegro dell’attaccante che ha ammesso i suoi errori. Ma l’orizzonte Bologna sembrerebbe troppo vicino per prendere una decisione ponderata, più fattibile invece quello del match col Sassuolo. L’ex Villarreal non ha giocato le ultime tre partite.