Nel pomeriggio potrebbe arrivare un verdetto storico per la Salernitana: la promozione in Serie A, 23 anni dopo l'ultima volta. Un exploit che darebbe gran gioia al presidente Lotito, ma allo stesso tempo lo costringerebbe a trovare un acquirente nel prossimo mese. Secondo l'articolo 16 bis dell Noif infatti, uno stesso proprietario non può detenere due società nella stessa categoria, e neanche un suo parente (Lotito ovviamente ha già la Lazio nel massimo campionato nostrano).



SPUNTA LA DEROGA - La Salernitana è in mano alla Morgensten srl, amministrata dal cognato di Lotito, Massimo Mezzaroma, e alla Omnia Service srl, intestata al figlio del patron, ovvero Enrico. Per evitare l'esclusione della Salernitana dal prossimo campionato di A, Lotito avrà 30 giorni per cedere il club campano, ma come riporta Il Messaggero, spunta una deroga. Il comma "4" dell'articolo 16 bis tramite una "clausola generale" prevede che se in un mese non dovesse presentarsi alcun acquirente per la società, a quel punto potrebbero esserci deroghe e nessuna sanzione.