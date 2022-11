Salernitana - Cremonese 2 - 2 ( primo tempo 2 - 1 ):



Marcatori: 3’ p.t.Piatek 12’ p.t Okereke 38’p.t.Coulibaly 43’s.t. Ciofani



Assist

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Lovato (3’s.t.Pirola); Mazzocchi, Candreva ( 17’s.t. Vilhena), Radovanovic, Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek ( 17.s.t. Bonazzoli ). All.: Nicola



CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Meitè ( 35’s.t.Castagnetti), Pickel, Quagliata ( 17’s.t.Valeri ); Buonaiuto (17’s.t Zanimacchia) ; Tsadjout (76’s.t. Ciofani ) Okereke (76’ Afena-Gyan). All.: Alvini





arbitro: Marchetti di Ostia Lido



Ammoniti: 8’ p.t. Fazio( S) 40’ p.t. Handry ( C ) 43’ p.t Sernicola ( C) 45’s.t. Sepe (S)



Espulsi: