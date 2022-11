Ha qualche colpa sul gol di Piatek incassato dopo neanche tre minuto dal fischio d’inizio, ma del resto è costretto agli straordinari in una partita ad alto rischioSempre in anticipo sugli avversari, garantisce precisione e qualità. Il suo gol era in fuorigioco, ma a livello stilistico, davvero bello.Un po’ incerto e insicuro, anche se non giocando mai, è abbastanza comprensibile. Si nota poco e anche se non fa errori clamorosi, la sua prestazione non raggiunge la sufficienzaIl gol di Koulibaly è nato da un suo clamoroso errore. Da lui ci si aspetta sempre molto di più.È un po’ sfortunato in occasione del primo gol incassato dalla Cremonese, ma poi è davvero un muro in difesa, togliendo le castagne dal fuoco in più di un’occasione alla sua squadra.Anche in una giornata in cui la Cremonese ha regalato davvero una buona prestazione, lui rimane tra i più spenti, dando sempre l’impressione di non aver ancora trovato la sua dimensione e il suo vero ruolo in mezzo al campo.gioca un’ottima partita facendo vedere tutta la sua qualità e mettendo in difficoltà un uomo d’esperienza come Coulibaly(35’ s.t.È chiamato a sostituire Valeri a cui Alvini ha concesso un turno di riposo e riesce a non farlo rimpiangere, nonostante abbia un cliente non facile da gestire come Candreva.( 17’s.t.entra nella ripresa per giocare uno scampolo di partita e cercare di fornire qualcuno dei suoi deliziosi suggerimenti in attacco, ma la Salernitana ha già iniziato ad alzare le barricate)Su di lui c’è un rigore clamoroso non concesso, buona l’intesa con Okereke. Propositivo e pericoloso anche se non riesce a finalizzare il suo indubbio impegno.(76’Sbaglia due volte di fila il rigore assegnato nel finale di partita , ma sulla ribattuta del secondo riesce a battere Sepe e a regalare alla Cremonese un pareggio preziosissimo)Complice l’infortunio di Dessers, finalmente parte da titolare e con la fascia da capitano. Purtroppo è poco servito anche se si sbraccia per chiedere palloni. Nonostante questo se li procura da solo e fa l’assist a Tsadjout nell’azione del mancato rigore concesso da Marchetti e del gol annullato a Sernicola. Con lui in campo la Cremonese va al doppio della velocità.(17’s.ttatticamente il suo ingresso cambia poco, ma Alvini rinuncia troppo presto alla spinta del capitano)Fa un gol straordinario riaprendo i giochi in un momento difficilissimo dell’incontro, pochi minuti dopo essere passati in svantaggio.( 76’Un po’ per scelta, ma forse un po’ più per necessità, mette in campo un’ottima Cremonese che a Salerno ha costruito molto, ha giocato con grande intensità e ha meritato il pareggio