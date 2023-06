Tra le sorprese della Serie A che sta per concludersi merita certamente un posto Boulaye Dia. Arrivato dal Villarreal in prestito la scorsa estate, al suo primo anno in Italia l'attaccante è riuscito a segnare 16 gol in 33 presenze, contribuendo in maniera determinante alla salvezza del club del presidente Iervolino. Proprio il numero uno della società si era speso in prima persona, insieme al direttore sportivo Morgan De Sanctis, per convincere il classe '96, abituato a palcoscenici decisamente più importanti, ad accettare la Salernitana. E ora si prepara a investire nuovamente su di lui.



RISCATTO E MERCATO - Nelle prossime settimane, infatti, il club campano riscatterà il classe '96, versando al Villarreal i 12 milioni di euro previsti dal diritto inserito nel contratto tra le parti di un anno fa. Dopodiché sarà il momento di pensare al mercato e ai tanti interessamenti già arrivati durante la stagione e destinati ad aumentare in questa estate. La richiesta di partenza della Salernitana è di 30 milioni, il 15 % dei quali andrà poi girato al club spagnolo. Sondaggi dalla A e dall'estero ci sono stati, la rivelazione del 2022/23 è pronta a diventare protagonista anche sul mercato.