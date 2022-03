Milan Djuric avrebbe il desiderio di rinnovare con la Salernitana il contratto in scadenza a giugno. Queste le sue parole a Telecolore: “Si deve muovere la società per quanto riguarda il rinnovo, ho dimostrato sempre il mio attaccamento alla maglia. Ancora non ho firmato nulla, ma sono qui e ho già espresso il mio desiderio. Avverto moltissimo l’affetto della città, i matrimoni si fanno in due. La proprietà farà le sue valutazioni e poi decideremo insieme”.