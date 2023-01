Sono stati giorni intensi, quelli vissuti dalla Salernitana. Prima l'esonero di Davide Nicola, poi i contatti con diversi allenatori, poi la decisione di tornare sui propri passi e richiamare il tecnico che l'anno scorso aveva guidato la squadra a una salvezza che aveva del miracoloso. E ora, il mercato. Perché archiviata la questione panchina, al club del presidente Iervolino servono comunque rinforzi per allontanare le zone basse della classifica. Un difensore centrale, un esterno e una punta, questi i profili su cui sta lavorando il direttore sportivo Morgan De Sanctis.



I NOMI - Per quanto riguarda la difesa, Nicola vorrebbe un giocatore forte fisicamente e di esperienza, per portare sicurezza e stabilità a tutto il reparto. Omar Colley della Sampdoria è un nome su cui stanno lavorando i dirigenti amaranto, così come Pape Cissé dell'Olympiacos. A centrocampo si lavora sempre su un esterno: il preferito dell'allenatore resta Nadir Zortea, che a Salerno ha già giocato la scorsa stagione, ma che l'Atalanta a oggi non accetta di lasciar partire in prestito. E poi c'è la questione punta: tra i tanti nomi sondati, quello di Thomas Henry convince più di tutti. I contatti col Verona si sono interrotti per qualche giorno e in questa situazione si è inserito l'Anderlecht, deciso a riportare in Belgio il centravanti. Tanti nomi, tante strategie: dopo il derby col Napoli il mercato della Salernitana entrerà nel vivo.